Кристал Пэлас – Эвертон 0:0

В поединке 32-го тура АПЛ Эвертон играл на выезде против Кристал Пэлас, пишет 24 Канал. Команда украинца ведет борьбу за выживание в высшем дивизионе, а потому очки "ирискам" нужны, как воздух.

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Миколенко вернул уверенность

Во второй раз подряд в стартовом составе команды вышел Виталий Миколенко. Хозяева поля больше владели мячом, но острее действовали гости. В последние 10 минут Эвертон доигрывал матч в меньшинстве, но сумел сохранить ворота "сухими" и свести встречу к ничьей.

Украинский защитник очень уверенно отыграл поединок со "стекольщиками" и получил высокие оценки. Портал WhoScored поставил Виталию отметку 7,6 балла. Лучшую оценку получил только Майкл Кин (7,9).

Оценки от WhoScored / скриншот WhoScored

SofaScore аналогично оценило игру Миколенко, но Кин получил от портала 7,8 балла.

Однако ничья не улучшила турнирное положение Эвертона. После 32 сыгранных матчей "ириски" находятся в зоне вылета на 18-й строчке. В следующем туре команда Шона Дайча встретится с Ньюкаслом (25 апреля).

Видеообзор матча Кристал Пелас – Эвертон