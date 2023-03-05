В этом году Криштиану Роналду зажигает в чемпионате Саудовской Аравии, пишет 24 канал. Еще в декабре португалец перешел в команду Аль-Наср, где получает около 200 миллионов евро в год.

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Криштиану уже успел забить 8 голов в шести матчах, отдав два ассиста. Правда, в последнем из них CR7 промолчал, хоть это и не помешало его команде победить аутсайдера турнира Аль-Батина (3:1) в сложном поединке.

После игры Роналду был в не лучшем настроении. Во время покидания поля форвард встретился с маленьким мальчиком, который решил его потролить: "Месси лучше тебя".

Видео троллинга Роналду:

Криштиану же спокойно прошел мимо парня, лишь бросив ответную фразу, что это был легкий матч. К слову, Аль-Наср все три своих гола забил в компенсированное время.

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Отметим, что после 19 туров в чемпионате Саудовской Аравии "сине-желтые" продолжают идти на первом месте. Подопечные Рыжие Гарсии опережают Аль-Иттихад на два балла и Аль-Шабаб – на шесть.

Видеообзор матча Аль-Наср – Аль-Батин: