Эпический промах: Холанд с одного метра не забил в пустые ворота – курьезное видео

Даже норвежская машина по забиванию голов иногда дает сбои. Курьезный эпизод с участием Эрлинга Холанда произошел во время "манкунианского дерби".

Манчестер Сити одержал волевую победу над Манчестер Юнайтед (3:1) в центральном матче 27-го тура АПЛ. В команде Гвардиолы дублем отметился Фил Фоден, а еще один результативный удар на счету Эрлинга Холанда, пишет 24 Канал.

Читайте также Холанд оформил второй пента-трик на Манчестер Сити, поиздевавшись над аутсайдером АПЛ: видео голов

Легче было забить

Однако не все так радужно складывалось для "горожан" в первой половине игры. "Красные дьяволы" благодаря фантастическому удару Рашфорда повели в счете.

При счете 1:0 в пользу МЮ отличный шанс забить получил лучший бомбардир АПЛ Эрлинг Холанд. Родри сбросил мяч на форварда, который находился на расстоянии одного метра от пустых ворот. Однако "гол-машина" промахнулся с убойного расстояния.

Видео промаха Холанда

К счастью, Холанд сумел реабилитироваться в конце встречи, забив третий гол в ворота Юнайтед.

Комментарий Гвардиолы

После матча Пеп Гвардиола прокомментировал промах норвежца. Главный тренер "горожан" объяснил разницу между выдающимися игроками и посредственными.

"Мне посчастливилось управлять многими выдающимися игроками. И они забывают об упущенных моментах в ту же секунду. Забывают так быстро, как это возможно.

И футболисты, и баскетболисты промахиваются. Но потом они просто улыбаются и двигаются дальше, как и сделал Холанд. У него невероятная способность забывать такое. Это то, что характеризует выдающихся игроков", – сказал Гвардиола.

В сезоне 2023/24 чемпионата Англии Эрлинг Холанд забил 18 голов в 22 матчах. Сейчас норвежец возглавляет список бомбардиров АПЛ. Свой следующий матч МанСити сыграет 6 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против Копенгагена.