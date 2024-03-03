Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:1

Голы: Фоден, 56, 80, Голанд, 90+1 – Рашфорд, 8

Соперники без разведки начали "манкунианское дерби". Уже на 8-й минуте встречи Манчестер Юнайтед открыл счет во встрече, пишет 24 Канал.

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Команда Гвардиолы остановила Манчестер Юнайтед

Фантастический удар получился у форварда "красных дьяволов" Маркуса Рашфорда. Англичанин получил пас от Бруну Фернандеша и слета пробил с границы штрафной площадки. Мяч от стойки залетел в ворота Эдерсона.

На перерыв футболисты ушли при минимальном преимуществе Манчестер Юнайтед, оставив самое интересное на второй тайм.

Сначала Фоден доказал, что умеет забивать голы не хуже Рашфорда. Выстрел хавбека "горожан" на 56-й минуте был безупречным.

В конце встречи подопечные Гвардиолы отличились еще дважды. Сначала Фоден после передачи Альвареса оформил дубль. А на первой компенсированной минуте Холанд снял все вопросы о победителе.

В итоге Манчестер Сити одержал волевую победу над Манчестер Юнайдед в принципиальном дерби со счетом 3:1.

Манчестер Сити продолжает погоню за Ливерпулем. Отставание от "красных" составляет один балл.

Поражение отдалило Манчестер Юнайтед от пятого места. Теперь отрыв от Тоттенхэма составляет 6 очков.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед