Лутон – Манчестер Сити 2:6

Голы: Кларк, 45, 52 – Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72.

На этой неделе в Англии проходят матчи местного Кубка. На вторник была вынесена игра с участием чемпиона АПЛ Манчестер Сити, который поехал в гости к новичку элиты Лутону, пишет 24 канал.

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Холанд и Де Брюйне уничтожают соперника

Подопечные Гвардиолы были явными фаворитами, тем более тренер применил лишь минимальную ротацию. С первых минут вышли лидеры Сити Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне.

И именно они устроили феерию на стадионе "Кенилворт Роуд", оформив три гола еще в первом тайме. Во всех случаях Де Брюйне ассистировал на Холанда. Сначала норвежец открыл счет после прострела, а впоследствии реализовал два выходил один на один.

Перед перерывом Лутон сократил отставание благодаря крутому дальнему выстрелу Кларка. Однако это не остановило Холанда, который продлил феерию после перерыва. Свой четвертый м/яч Эрлинг забил снова с паса Де Брюйне, у которого за вечер покер из ассистов.

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Второй пента-трик Эрлинга

Именно же Холанд довел дело до пента-трика, забив пятый гол в ворота Ортеги. Для норвежца это уже второй пента-трик в клубной карьере, предыдущий он оформил в прошлом сезоне в ворота Лейпцига в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Интересный факт. За свою карьеру Холанд уже в 18-ый раз забил три или более голов. Из них на счету Эрлинга 14 хет-триков и по два покера и пента-трика. Кроме того, норвежец аж 44 раза оформлял дубль.

В конце концов МанСити и Лутон забили еще по голу и завершили суперматч со счетом 6:2 в пользу манкунианцев. Манчестер присоединяется к списку четвертьфиналистов Кубка, где уже есть Лестер, Ньюкасл и Ковентри. Еще четверо счастливчиков определятся сегодня, 28 февраля.

Видеообзор матча Лутон – Манчестер Сити