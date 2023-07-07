Ирония на высшем уровне: немецкий клуб весело представил нового игрока – смешное видео

Мариус Бюльтер перебрался из Шальке в Хоффенхайм. Новая команда Вингера вспомнила курьезный момент в прошлой встрече с игроком и использовала его в представлении.

Трансферное летнее окно набирает обороты, пишет 24 канал. В Германии интересный трансфер провернул Хоффенхайм, в прошлом сезоне едва спасшийся от вылета, заняв 12 место.

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Сельский клуб объявил о подписании вингера Шальке Мариуса Бюльтера за 3 миллиона евро. Впрочем, наиболее интересным получился не сам трансфер, а его представление.

В прошлом сезоне во время матча против Хоффенхайма Бюльтер столкнулся с соперником и на скорости снес угловой флажок, сломав его. Теперь же Мариус решил вернуть его Хоффенхайму и при этом стать новичком команды.

Видео представления Бюльтера:

Отметим, что 30-летний немец играл за Шальке с 2021 года, помог команде подняться из Второй Бундеслиги. Впрочем, в прошлом сезоне гельзенкирхенцы заняли предпоследнее место и вылетели обратно.

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Сам Мариус за эти два сезона забил 23 гола в 69 матчах. До этого вингер на профессиональном уровне выступал за Магдебург и Берлинский Унион.