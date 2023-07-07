Трансферне літнє вікно набирає обертів, пише 24 канал. В Німеччині цікавий трансфер провернув Хоффенхайм, який минулого сезону ледь врятувався від вильоту, посівши 12 місце.

До теми Уник матчу з росіянами: Реал купив 18-річного півзахисника, який принизив Динамо в Лізі Європи

Сільський клуб оголосив про підписання вінгера Шальке Маріуса Бюльтера за 3 мільйона євро. Втім найбільш цікавим вийшов не сам трансфер, а його представлення.

Минулого сезону під час матчу проти Хоффенхайма Бюльтер зіштовхнувся із суперником і на швидкості зніс кутовий прапорець, зламавши його. Тепер же Маріус вирішив повернути його Хоффенхайму і заодно стати новачком команди.

ВІдео представлення Бюльтера:

Відзначимо, що 30-річний німець грав за Шальке з 2021 року, допомігши команді піднятись з Другої Бундесліги. Втім минулого сезону гельзенкірхенці посіли передостаннє місце та вилетіли назад.

Читайте також ПСЖ назвав умову, яка вирішить майбутнє зірки збірної Франції

Сам Маріус за ці два сезони забив 23 голи у 69-ти матчах. До цього вінгер на професійному рівні виступав за Магдебург та берлінський Уніон.