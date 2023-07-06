Реал официально объявил о трансфере Арды Гюлера. Его контракт рассчитан на шесть лет – до лета 2029 года. И 7 июля полузащитника представят официально в качестве игрока мадридского клуба.

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Реал официально не сообщил, во сколько обошелся трансфер 18-летнего футболиста. Зато инсайдер Фабрицио Романо указывает на то, что Реал заплатил 20 миллионов евро. Еще 10 миллионов евро предусмотрены бонусами. Также Фенербахче получит 20% суммы следующего трансфера футболиста.

Арда Гюлер является воспитанником Фенербахче. В прошлом сезоне он провел 35 матчей за "канарок", в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Свой единственный гол в Лиге Европы к тому времени 17-летний Гюлер забил в ворота киевского Динамо. В этом матче он отдал и результативный пас (все в первом тайме), а Фенербахче в итоге выиграл со счетом 0:2.

Видео гола Арды Гюлера в ворота Динамо

Кроме того, Гюлер уже успел дебютировать за национальную сборную Турции, за которую провел четыре матча и отметился одним забитым голом.

Следует отметить, что Фенербахче активно сотрудничает с российским Зенитом. И на 9 июля между командами запланирован товарищеский матч. При этом сама игра состоится в Санкт-Петербурге, вызвав волну возмущения у некоторых игроков команды – они отказываются лететь в Россию на матч.