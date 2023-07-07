Мбаппе после окончания сезона направил письмо в ПСЖ, в котором заявил, что не намерен продлевать свой контракт, который истекает в 2024 году, то есть он может пойти свободным агентом следующим летом. Это ситуация, которой президент клуба отчаянно пытается избежать.

Читайте также Снова за старое: Макрон пообещал повлиять на Мбаппе

Выставлен четкий дедлайн

Французский нападающий позже объяснил, что не просил клуб разрешить ему перейти в Реал Мадрид, который пытался, но не смог получить победителя чемпионата мира в прошлом. Ему дали крайний срок до 31 июля, чтобы остаться в ПСЖ, по крайней мере, до лета 2025 года, иначе его продадут тому, кто предложит самую высокую цену.

Моя позиция очень четкая. Я не хочу повторять это всякий раз: если Килиан хочет остаться, мы хотим, чтобы он остался. Но он должен подписать новый договор. Мы не хотим терять лучшего игрока мира бесплатно. Мы не можем этого сделать.

– сказал президент ПСЖ.

У французского клуба есть ощущение, что поведение Мбаппе парализует клуб, и ему сказали: "Если хочешь уйти, иди сейчас". ПСЖ заявляет, что с удовольствием продаст Мбаппе в Реал в следующее лето, если он пообещает остаться до 2025 года. Они считают, что это устроит все стороны, поскольку они получат большой гонорар, у Реала будет лучший игрок мира, а Мбаппе совершит переход своей мечты.

Финансовый удар для ПСЖ, если Мбаппе следующим летом попытается уйти даром, будет настолько велик, что им придется продавать ключевых игроков. Клуб призывает Мбаппе поступать правильно и уважать тот факт, что он всегда говорил, что не пойдет бесплатно.

Интересно. Также, кроме Реала, в борьбу за француза включился английский Ливерпуль, который, по информации СМИ, готов предложить 200 миллионов евро.

Поэтому это лето обещает быть очень интересным по отношению к будущему Мбаппе, ждем чем это все закончится.