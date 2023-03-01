В эти дни в Словении проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Одной из дисциплин является прыжки с трамплина, пишет 24 канал.

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Во время одной из тренировок произошло жуткое падение. Хозяин соревнований Петер Превц неудачно приземлился после пробного прыжка.

Во время взлета в воздух у звездного словенца отстегивалась лыжа в самой высокой точке. В результате Превц неконтролируемо полетел вниз, жестко приземлился на спину и пролетел по инерции до конца склона.

Видео ужасного падения:

Terrible chute de Peter Prevc в Planica. Le slovène, trahi par ses fixations. #ChaletClub #Planica2023 pic.twitter.com/9NHSRK84IY - Guillaume di Grazia (@GDiGrazia) March 1, 2023

Как пишут местные СМИ, Петера сразу доставили в Литей. Серьезных повреждений, угрожающих его жизни, нет.

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Отметим, что словенец - олимпийский чемпион 2022 года, а также серебряный и бронзовый призер Олимпиады-2014. Кроме того, Превц завоевал золотые медали на чемпионатах мира по полету на лыжах в 2016 и 2022 годах.