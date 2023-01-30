Титулованный американский спортсмен Кайл Смейн погиб в возрасте 31 года. Трагедия произошла в воскресенье 29 января. Смейн и четверо его друзей катались на лыжах на японском горнолыжном курорте Цугайцы у горы Хакуба Норикура (высота 2469 метров).

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Очевидец: Кайла подбросило на 50 метров

Сообщается, что в один из моментов с горы сошла снежная лавина, под которую попали Смейн и еще один американский спортсмен. Схождение стихии спровоцировал горнолыжник, находившийся в другой группе.

Трем друзьям Кайла удалось спастись из-под снежной ловушки. Очевидец трагедии фотограф Гундерсон рассказал подробности происшествия.

По всей вероятности, лавину спровоцировал австрийский лыжник из другой группы. Они пытались спастись. Кайла подбросило метров на 50, а затем засыпало снегом. Рядом с ним обнаружили его друга, умершего от травм внутренних органов. А вот еще один наш товарищ был покрыт снегом на глубине полтора метра и пробыл там 25 минут. Но его удалось спасти,

– рассказал очевидец происшествия.

За несколько часов до трагедии Кайл Смейн опубликовал видео в Instagram. Спортсмен увлеченно рассказывал, как ему нравится отдыхать в Японии.

Последнее видео Кайла Смейна

Отметим, что Кайл Смейн стал чемпионом мира по лыжной акробатике в 2015 году в Австрии. Американец выступал в дисциплине "Хафпайп".