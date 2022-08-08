Звездный новичок Ромы повеселил фанатов во время игры с Шахтером: видео дикого фэйла
Источник:твиттер CIRO Luis Diciannovesimo BORINI
Пауло Дибала присоединился к Роме этим летом и уже сыграл второй матч в футболке клуба. Если в игре с Тоттенхэмом аргентинец отличился ассистом, то против Шахтера запомнился курьезным моментом при подаче с углового.
Вчера Шахтер отыграл благотворительный поединок против Ромы на переполненном "Стадио Олимпико" в Италии. "Горняки" пропустили аж пять мячей, так и не забив ни одного.
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Одним из участников матча стал звездный новичок римлян Пауло Дибала. Аргентинец отыграл 80 минут и не смог отличиться в воротах украинской команды. Зато форвард порадовал публику курьезным моментом.
Уже на 4 минуте Рома получила право на угловой, но Пауло откровенно запорол. Вместо подачи или прострела Дибала отправил мяч за поле вдоль лицевой линии.
Видеообзор матча Рома – Шахтер:
Благотворительные матчи Шахтера
Для дончан это был уже четвертый благотворительный матч за лето. Прошлые три игры команда Игора Йовичевича провела против клубов из Нидерландов и не одержала ни одной победы:
- Фортуна Ситтард (3:3)
- Аякс (1:3)
- Утрехт (2:2)
Шахтер начнет выступления в Лиге чемпионов по групповой стадии. Первый матч пройдет 6 или 7 сентября. Может оказаться и киевское Динамо. Подопечные Мирчи Луческу уже прошли Фенербахче в квалификации, а первая игра с австрийским Штурмом завершилась минимальной победой украинской команды (1:0).