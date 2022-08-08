Вчера Шахтер отыграл благотворительный поединок против Ромы на переполненном "Стадио Олимпико" в Италии. "Горняки" пропустили аж пять мячей, так и не забив ни одного.

Как это было Рома проехалась по беззубому Шахтеру, "горняки" потерпели разгром: видеообзор

Одним из участников матча стал звездный новичок римлян Пауло Дибала. Аргентинец отыграл 80 минут и не смог отличиться в воротах украинской команды. Зато форвард порадовал публику курьезным моментом.

Уже на 4 минуте Рома получила право на угловой, но Пауло откровенно запорол. Вместо подачи или прострела Дибала отправил мяч за поле вдоль лицевой линии.

Видеообзор матча Рома – Шахтер:

Благотворительные матчи Шахтера

Для дончан это был уже четвертый благотворительный матч за лето. Прошлые три игры команда Игора Йовичевича провела против клубов из Нидерландов и не одержала ни одной победы:

Фортуна Ситтард (3:3)

Аякс (1:3)

Утрехт (2:2)

Шахтер начнет выступления в Лиге чемпионов по групповой стадии. Первый матч пройдет 6 или 7 сентября. Может оказаться и киевское Динамо. Подопечные Мирчи Луческу уже прошли Фенербахче в квалификации, а первая игра с австрийским Штурмом завершилась минимальной победой украинской команды (1:0).