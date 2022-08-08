Вчора Шахтар відіграв благодійний поєдинок проти Роми на переповненому "Стадіо Олімпіко" в Італії. "Гірники" пропустили аж п'ять м'ячів, так і не забивши жодного.

Як це було Рома проїхалась по беззубому Шахтарю, "гірники" зазнали розгрому: відеоогляд

Одним з учасників матчу став зірковий новачок римлян Пауло Дібала. Аргентинець відіграв 80 хвилин і не зміг відзначитись у воротах української команди. Натомість форвард повеселив публіку курйозним моментом.

Вже на 4 хвилині Рома отримала право на кутовий, але Пауло його відверто запоров. Замість подачі або пострілу Дібала відправив м'яч за поле вздовж лицевої лінії.

Відеоогляд матчу Рома – Шахтар:

Благодійні матчі Шахтаря

Для донеччан це був вже четвертий благодійний матч за літо. Минулі три гри команда Ігора Йовичевича провела проти клубів з Нідерландів і не здобула жодної перемоги:

Фортуна Сіттард (3:3)

Аякс (1:3)

Утрехт (2:2)

Шахтар почне виступи у Лізі чемпіонів з групової стадії. Перший матч пройде 6 або 7 вересня. Може там опинитись і київське Динамо. Підопічні Мірчі Луческу вже пройшло Фенербахче у кваліфікації, а перша гра з австрійським Штурмом завершилась мінімальною перемогою української команди (1:0).