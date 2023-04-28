Грандиозная драка Реала и Партизана

В четвертьфинале баскетбольной Евролиги встречаются сербский Партизан и мадридский Реал. Во втором поединке между командами произошел скандал, пишет 24 канал.

По теме В шаге от сенсации: Прометей уронил путевку в финал Еврокубка на последней минуте

Первая игра завершилась победой сербов (89:87). Вторая также шла к триумфу Партизана, более уверенного – 95:80. За две минуты до окончания встречи игрок Реала Серхио Люль сфолил на Кевини Пантере из Партизана.

Это сильно не понравилось гостям, бурно отреагировавшим на эпизод и начавшим массовую драку. Матч пришлось завершить досрочно, а к стычке присоединились запасные баскетболисты и персонал команд.

Видео бойни:

Опасный бросок

Особого внимания заслуживает момент с игроком Реала Гершоном Ябуселе. Во время потасовки баскетболист банально выцепил из толпы баскетболиста Партизана Данте Экзума и бросил его на паркет через плечо.

Видео опасного броска:

После игры врач сербского клуба заявил, что Ябуселе следует пожизненно дисквалифицировать за этот бросок. По его мнению, француз мог сломать Экзуму спину и повредить голову, поэтому австралийцу пришлось бы завершить карьеру.

Что дальше

В итоге судьи удалили 21 игрока, из-за чего поединок был досрочно завершен. Третья игра серии пройдет 2 мая в Белграде. Победитель выйдет в "финал четырех" в Каунасе.

Читайте также Единогласно: ФИБА не допустила сборные России и Беларуси на Евробаскет-2025

Реал является действующим вицечемпионом Евролиги, испанцы проиграли прошлый финал турецкому клубу Анадолу Эфес. Также мадридцы являются самым титулованным клубом в истории турнира, выиграв 10 раз. Партизан торжествовал только раз – в 1992-м.