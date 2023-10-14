Пока в Европе проходят матчи отбора на Евро-2024, в Азии команды играют товарищеские матчи. Так, в Малайзии проходит товарищеский турнир Merdeka Cup, пишет 24 канал.

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В полуфинале хозяева соревнований встречались со сборной Индии, которая никогда не хватала звезд с неба. На этот раз по результату индусы снова провалились, уступив 2:4.

Впрочем, первый гол "синих тигров" получился слишком крутым. После подачи с фланга игрок сборной Индии Лаллиансула Чангте исполнил удивительный ассист пяткой в прыжке. После этого мяч попал к Махешу Сингу, взлету прошившему кипера Малайзии.

Видео крутого ассиста от игрока сборной Индии:

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Однако именно хозяева вышли в финал турнира, где будут противостоять сборной Таджикистана. "Персидские львы" не играли полуфинальную стадию, ведь соперником была сборная Палестины. Эта команда не смогла вылететь в Малайзию из-за боевых действий в Израиле.