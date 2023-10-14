Поки в Європі проходять матчі відбору на Євро-2024, в Азії команди грають товариські матчі. Так, в Малайзії проходить товариський турнір Merdeka Cup, пише 24 канал.

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У півфіналі господарі змагання зустрічались зі збірною Індії, яка ніколи не хапала зірок з неба. Цього разу по результату індуси знову провалилися, поступившись 2:4.

Втім перший гол "синіх тигрів" вийшов надто крутим. Після подачі з флангу гравець збірної Індії Лалліансула Чангте виконав дивовижний асист п'яткою в стрибку. Після цього м'яч потрапив до Махеша Сінга, який зльоту прошив кіпера Малайзії.

Відео крутого асисту від гравця збірної Індії:

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Однак саме господарі вийшли у фінал турніру, де протистоятимуть збірній Таджикістану. "Персидські леви" не грали півфінальну стадію, адже суперником була збірна Палестини. Ця команда не змогла вилетіти до Малайзії через бойові дії в Ізраїлі.