Речь идет об игре испанской Сегунды, в которой Вальядолид принимал Бургос. Уже в первом тайме хозяева фактически гарантировали себе победу, сделав комфортное преимущество в два гола – 2:0, сообщает 24 Канал.

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Редкий гол в современном футболе

Особого внимания заслуживает второе взятие ворот от хозяев, заработавших право на угловой в конце первого тайма. Стандарт принялся выполнять Мончу, который решил перехитрить всех на футбольном поле.

Бывший футболист Барселоны нанес прямой удар по воротам Бургоса. Голкипер гостей не ожидал такого решения от соперника, потому несколько вышел из линии ворот. Мяч завертелся прямо в сетку ворот Бургоса.

Такие красивые "сухие листья" не так уж часто можно увидеть в современном футболе.

Видео "сухое письмо" Мончу

Отметим, что для Монча это взятие ворот соперника стало вторым в текущем сезоне-2023/2024. 24-летний испанский полузащитник провел в этом сезоне за Вальядолид 8 поединков, в которых не только забивал, но и однажды результативно ассистировал партнеру по команде.

Мончу до перехода в Вальядолид, за который выступает с июля 2022-го, поиграл в структуре Мальорки, Барселоны, Жироны и Гранады.

По ходу второго тайма мяч в третий раз побывал в воротах гостей, не сумевших хотя бы гол престижа. Финальный свисток зафиксировал победу Вальядолида 3:0.

Нынешний клуб Мончу с 13 баллами идет на седьмой позиции в турнирной таблице.