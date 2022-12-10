Сборная Хорватии продолжает удивлять чемпионат мира. Подопечные Златко Далича сначала оставили вне турнира крепких бельгийцев, а в четвертьфинале неожиданно одолели главного фаворита Мундиаля Бразилию.

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Все это время вместе с "клетчатыми" на стадионе была самая страстная их фанатка Ивана Кнолля. Приехала она и на игру с "селесао", где снова показала себя в откровенном наряде.



Ивана Кнолль на матче с Бразилией / инстаграм хорватки

Конечно, после громкой победы радости Иванны не было предела. На своей странице в инстаграммах Кнолль потролила соперника, станцевав фирменный для бразильцев "танец голубя". Именно так отмечает свои голы нападающий "селесао" Ришарлисон.

Бразильцы, делайте свои "танцы голубя" на пути домой,

– написала девушка в посте.

Горячий "танец голубя" от Иваны Кнолль:

Ранее Иван намекнул, что снимется без одежды, если Хорватия выиграет чемпионат мира. Кто знает, может, именно эта мотивация позволяет Модричу и компании до сих пор оставаться на турнире.

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Напомним, что в полуфинале ЧМ-2022 Хорватия сыграет в матче с Аргентиной, где будет определен один из финалистов Мундиаля. Поединок назначен на вторник, 13 декабря. Начало – в 21:00 по киевскому времени.