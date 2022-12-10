Збірна Хорватії продовжує дивувати на чемпіонаті світу. Підопічні Златко Даліча спочатку залишили поза турніром міцних бельгійців, а у чвертьфіналі несподівано здолали головного фаворита Мундіаля Бразилію.

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Весь цей час разом з "картатими" на стадіоні була найпалкіша їх фанатка Івана Кнолль. Приїхала вона і на гру із "селесао", де знову показала себе у відвертому вбранні.



Івана Кнолль на матчі з Бразилією / інстаграм хорватки

Звісно, після гучної перемоги радості Іванни не було меж. На своїй сторінці в інстаграм Кнолль потролила суперника, станцювавши фірмовий для бразильців "танець голуба". Саме так відзначає свої голи нападник "селесао" Рішарлісон.

Бразильці, робіть свої "танці голуба" на шляху додому,

– написала дівчина у пості.

Гарячий "танець голуба" від Івани Кнолль:

Раніше Івана натякнула, що зніметься без одягу, якщо Хорватія виграє чемпіонат світу. Хто знає, може саме ця мотивація дозволяє Модричу і компанії досі залишатись на турнірі.

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Нагадаємо, що у півфіналі ЧС-2022 Хорватія зіграє у матчі з Аргентиною, де буде визначений один із фіналістів Мундіалю. Поєдинок призначений на вівторок, 13 грудня. Початок – о 21:00 за київським часом.