Россиянин едва не сломал руку ракеткой во время истерики на US Open: видео безумия от Рублева
"Нейтральный" теннисист Андрей Рублев в очередной раз показал себя неуравновешенным человеком. После неудачи на корте россиянин выместил злость на ракетке.
В Нью-Йорке продолжаются теннисные соревнования на последнем турнире Grand Slam. В мужском турнире уже определились первые четвертьфиналисты, пишет 24 Канал.
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Очередной срыв россиянина
Довольно неожиданно завершился матч между болгарином Григором Димитровым и "нейтральным" россиянином Андреем Рублевым. Игра длилась почти четыре часа и завершилась победой представителя Болгарии в пятом сете.
Впрочем, нервы у Рублева сдали уже в первом сете. При счете 1:4 в пользу Димитрова россиянин попал в сетку, после чего начал истерично бить ракеткой по колену.
Видео истерии Рублева:
Но на этом Андрей не остановился и начал бить свою руку. В итоге теннисисту понадобилась медицинская помощь, чтобы обработать раны на руке от ударов ракеткой.
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Напомним, что ранее Рублев уже не раз срывался на корте. Россиянин часто бил ракеткой о себя или о корт, а также любил спорить с судьями. Сейчас Андрей идет шестым в рейтинге WTA.