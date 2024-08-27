В матче 1/64 финала US Open Йосихито Нисиока встречался с представителем Сербии Миомиром Кецмановичем. В текущем сезоне первая ракетка Японии выигрывал турнир в Аталанте.

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Потерял сознание во время матча

После четырех сетов счет в матче был равным – 2:2. Победитель поединка должен был определиться по итогу решающей партии.

Во время первого гейма пятого сета Нисиока неожиданно потерял сознание и упал на корт. Сразу же к нему подбежали медики, которые оказали японскому теннисисту первую помощь. Йосихито не смог самостоятельно встать на ноги, а потому его вывезли с корта на инвалидной коляске.

Впоследствии спортсмен объяснил причину ухудшения самочувствия.

"У меня уже были судороги при счете 3:3 в четвертом сете, а при 5:4 уже не мог подавать. В решающем сете при 0:1 судороги в пояснице стали сильнее, чем в ногах, и я не мог встать. Потом свело и ноги. У меня были повторяющиеся спазмы в лопатках, бедрах и боках.

У меня были проблемы с дыханием, но с помощью бригады меня посадили в инвалидную коляску (я просил носилки, но их не принесли) и вывезли, в процессе мне все еще было плохо. Судороги не прекращались около часа", – рассказал Нисиока.

Видеообзор матча Нисиока – Кецманович

Что известно о японском теннисисте