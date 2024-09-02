У Нью-Йорку тривають тенісні змагання на останньому турнірі Grand Slam. У чоловічому турнірі вже визначились перші чвертьфіналісти, пише 24 Канал.

До теми На US Open відбувся найдовший матч в історії: британець з шаленим камбеком здолав росіянина

Черговий зрив росіянина

Доволі несподівано завершився матч між болгарином Григором Дімітровим та "нейтральним" росіянином Андрєєм Рубльовим. Гра тривала майже чотири години та завершилась перемогою представника Болгарії у п'ятому сеті.

Втім нерви у Рубльова здали вже у першому сеті. За рахунку 1:4 на користь Дімітрова росіянин влучив у сітку, після чого почав істерично бити ракеткою по коліну.

Відео істерії Рубльова:

Але на цьому Андрєй не зупинився та почав гамселити свою руку. У підсумку тенісисту знадобилась медична допомога, щоб обробити рани на руці від ударів ракеткою.

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Нагадаємо, що раніше Рубльов вже не раз зривався на корті. Росіянин часто бив ракеткою об себе або об корт, а також любив сперечатися із суддями. Наразі Андрєй іде шостим у рейтингу WTA.