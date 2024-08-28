Теннисисты выдали на корте настоящий триллер. Он растянулся на пять сетов, в котором в конце концов победу одержал британский спортсмен – 6:7, 7:6, 7:6, 4:6, 6:4.

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Исторический матч в Нью-Йорке

Поединок длился пять часов и 35 минут. Он стал самым длинным в истории американского "мэйджора" и превзошел предыдущий рекорд на девять минут.

Его на протяжении 32 лет удерживали Стефан Эдберг и Майкл Чжан. Тогда в полуфинале US Open-1992 победу одержал швед – 6:7, 7:5, 7:6, 5:7, 6:4.

Кроме самого рекорда, этот матч заслуживает внимания из-за фантастического камбека, который совершил Дэниел Эванс. Британец в пятом сете уступал 0:4 по геймам и 15:40 на своей подаче, однако смог собраться и выгрыз буквально "мертвый" матч, выиграв шесть геймов подряд.

Как Эванс одержал победу в самом длинном матче в истории US Open: смотрите видео

К слову. Это был пятый очный поединок между теннисистами, все матчи Эванс завершал победами.

Напомним, что US Open-2024 продлится до 8 сентября. Действующим чемпионом мужского одиночного разряда является серб Новак Джокович.