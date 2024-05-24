В испанской Ла Лиге в этот уик-энд проходят матчи последнего тура сезона 2023-2024. На пятницу была вынесена встреча с участием Жироны, которая принимает на своем поле Гранаду, пишет 24 Канал.

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Феерия украинцев

Со старта в составе каталонцев появились оба украинца Виктор Цыганков и Артем Довбик. Первый тайм прошел под диктовку Жироны, что вылилось в три гола. К каждому из них был причастен наш земляк.

На 30 минуте Цыганков отдал красивый ассист на Эрика Гарсию, который в упор головой пробил кипера гостей. А уже через три минуты сам Виктор отметился голом, замкнув прострел Гутьерреса.

Видео результативных действий Цыганкова:

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Таким образом Цыганков довел свой показатель результативности в этом сезоне до семи голов и семи ассистов. Третий же мяч в ворота Гранады оформил Артем Довбик, который перед перерывом реализовал пенальти.

Видео гола Довбика:

Жирона уже гарантировала себе третье место в сезоне 2023-2024. Это позволило команде Мичела впервые в истории попасть в Лигу чемпионов.