13-й тур чемпионата Италии оказался удачным для украинских легионеров. Свой второй мяч в текущем сезоне забил Виктор Коваленко, пишет 24 Канал.

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Матч Эмполи – Сассуоло 27-летний украинец начал со скамьи запасных. На 70-й минуте поединка счет был 3:2 в пользу Сассуоло. Чтобы спасти ситуацию, тренер "синих" выпустил Коваленко.

На 86-й минуте Виктор удачно сыграл на добивании, сравняв счет. Это второй подряд гол Коваленко в нынешнем чемпионате. В предыдущем туре украинец своим невероятным ударом принес победу над Наполи (1:0).

Видео гола Коваленко

К сожалению, этот гол не стал последним в этой огненной битве. На 90+2 минуте форвард Сассуоло Доменико Берарди вырвал победу своей команды. Эмполи уступил со счетом 3:4.