Хозяева поля первыми открыли счет в матче. На 34-й минуте встречи отличился аргентинский форвард Фрозиноне Матиас Суле, пишет 24 Канал.

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Однако ответ "грифонов" не заставил себя ждать. На 38-й минуте поединка Руслан Малиновский из-за пределов штрафной пробил точно в девятку. Голкипер Фрозиноне не смог спасти свою команду от неминуемого гола. Счет в матче стал ничейным – 1:1.

Видео эффектного гола Малиновского

Этот гол стал дебютным для Руслана Малиновского в составе Дженоа. За "грифонов" уроженец Житомира сыграл 12 матчей, в которых записал на свой счет 2 ассиста.