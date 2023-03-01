Экс-игрок Шахтера забил в четвертом подряд поединке: видео шедевра в Кубке Англии

Израильский легионер Фулхэма Манор Соломон продолжает покорять Туманный Альбион. В матче Кубка Англии вингер отличился невероятным голом.

В последний день зимы в Англии прошли матчи 1/8 Кубка. На этой стадии турнира лондонский Фулхэм на своем поле принимал Лидс, пишет 24 канал.

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Соломон феерит в Англии

Вингер "дачников" Манор Соломон вышел на игру в стартовом составе. Хозяева поля первыми открыли счет во встрече. Отличился португалец Жоау Пальинья.

А на 56-й минуте встречи за дело взялся израильский легионер Фулхэма. И сделал он это довольно эффектно. Соломон получил мяч от партнера по команде, сместился с левого фланга и обводным ударом поразил дальнюю стойку. Вратарь гостей не смог спасти команду от неприятностей.

Видео гола Соломона

В итоге игра завершилась со счетом 2:0 в пользу Фулхэма. Манор Соломон отличился уже четвертым голом подряд. Ранее израильский легионер забивал в матчах в АПЛ с Вулверхэмптоном (1:1), Брайтоном (1:0) и Ноттингем Форестом (2:0).