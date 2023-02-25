24 февраля исполнился год преступного вторжения России в наше государство. Английские клубы не остались в стороне от этого события и в очередной раз продемонстрировали свою поддержку Украине.

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Капитаны всех команд Премьер-лиги на матчи 25 тура выходили с сине-желтыми повязками. А лондонский Арсенал отдал капитанскую ленту украинцу Александру Зинченко.

Зинченко с капитанской повязкой / twitter.com/Arsenal

Кроме того, тренеры команд АПЛ вышли на матчи с сине-желтыми значками в форме сердечек, сделанных украинскими детьми.

Тренер Эвертона Шон Дайч/скриншот

Тренеры Арсенала и Лестера

Главный стадион Англии "Уэмбли" зажгли цветами украинского флага. На фасаде арены был изображен украинский флаг и подпись: "Футбол стоит вместе с Украиной".

Болельщики пришли на матчи своих любимых команд с плакатами в поддержку нашего государства.

Дети на трибунах с флагами Украины

Также развевался украинский флаг на многих других футбольных аренах Англии. Очень мощная акция настоящих друзей Украины.

Сине-желтые флаги на стадионах Англии