У останній день зими в Англії відбулися матчі 1/8 Кубка. На цій стадії турніру лондонський Фулхем на власному полі приймав Лідс, пише 24 канал.

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Соломон феєрить в Англії

Вінгер "дачників" Манор Соломон вийшов на гру у стартовому складі. Господарі поля першими відкрили рахунок у зустрічі. Відзначився португалець Жоау Пальїнья.

А на 56-й хвилині зустрічі за справу взявся ізраїльський легіонер Фулхема. І зробив він це доволі ефектно. Соломон отримав м'яч від партнера по команді, змістився з лівого флангу та обвідним ударом поцілив під дальню стійку. Воротар гостей не зміг врятувати команду від неприємностей.

Відео голу Соломона

У підсумка гра завершилася з рахунком 2:0 на користь Фулхема. Манор Соломон відзначився вже четвертим поспіль голом. Раніше ізраїльський легіонер забивав у матчах в АПЛ з Вулверхемптоном (1:1), Брайтоном (1:0) та Ноттінгем Форестом (2:0).