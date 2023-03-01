У останній день зими в Англії відбулися матчі 1/8 Кубка. На цій стадії турніру лондонський Фулхем на власному полі приймав Лідс, пише 24 канал.
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Соломон феєрить в Англії
Вінгер "дачників" Манор Соломон вийшов на гру у стартовому складі. Господарі поля першими відкрили рахунок у зустрічі. Відзначився португалець Жоау Пальїнья.
А на 56-й хвилині зустрічі за справу взявся ізраїльський легіонер Фулхема. І зробив він це доволі ефектно. Соломон отримав м'яч від партнера по команді, змістився з лівого флангу та обвідним ударом поцілив під дальню стійку. Воротар гостей не зміг врятувати команду від неприємностей.
Відео голу Соломона
У підсумка гра завершилася з рахунком 2:0 на користь Фулхема. Манор Соломон відзначився вже четвертим поспіль голом. Раніше ізраїльський легіонер забивав у матчах в АПЛ з Вулверхемптоном (1:1), Брайтоном (1:0) та Ноттінгем Форестом (2:0).
- Нагадаємо, що Соломон має чинний контракт з донецьким Шахтарем, який завершується наприкінці 2023 року.
- За Фулхем 23-річний футболіст виступає на правах оренди.
- Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 18 мільйонів євро.
- У поточному сезоні Соломон зіграв 11 матчів і забив 4 голи.