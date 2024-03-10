В воскресенье, 10 марта, в матче 23-го тура второго польского дивизиона Лехия играла на выезде против Подбескидзе из города Бельско-Бяла. В стартовом составе гостей вышли сразу трое украинских легионеров: вратарь Богдан Сарнавский, полузащитник Иван Желизко, вингер Максим Хлань, пишет 24 Канал.

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Удар в стиле Пирло

В первом тайме команда хозяев усилиями Биды открыла счет. Футболисты Лехии сумели отыграться на 52-й минуте. Арбитр назначил штрафной удар, который взялся исполнять Желизко.

Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы-2023 безукоризненно исполнил стандарт, попав в ворота.

Видео гола Желизко

За 11 минут до завершения матча победный гол забил польский форвард Лехии Кацпер Сезоненко. После 22-х сыгранных туров Лехия возглавляет турнирную таблицу второго дивизиона. Команда из Гданьска набрала 44 балла.

Отметим, что четвертый украинский легионер Лехии Богдан Вьюнник не попал в заявку на матч против Подбескидзе.

Справка. Иван Желизко родился во Львове. В Украине на юношеском уровне играл за Карпаты. В конце 2019 года переехал за границу. Защищал цвета чешской Карвины, латвийской Валмиеры. С лета 2023 года играет за Лехию. В текущем сезоне сыграл 23 матча, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. В составе молодежной сборной Украины стал бронзовым призером Евро-2023.