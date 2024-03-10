У неділю, 10 березня, у матчі 23-го туру другого польського дивізіону Лехія грала на виїзді проти Подбескідзе з міста Бельсько-Бяла. У стартовому складі гостей вийшли одразу троє українських легіонерів: воротар Богдан Сарнавський, півзахисник Іван Желізко, вінгер Максим Хлань, пише 24 Канал.
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Удар в стилі Пірло
У першому таймі команда господарів зусиллями Біди відкрила рахунок. Футболісти Лехії зуміли відігратися на 52-й хвилині. Арбітр призначив штрафний удар, який взявся виконувати Желізко.
Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи-2023 бездоганно виконав стандарт, поціливши у ворота.
Відео голу Желізка
За 11 хвилин до завершення матчу переможний гол забив польський форвард Лехії Кацпер Сезоненко. Після 22-х зіграних турів Лехія очолює турнірну таблицю другого дивізіону. Команда з Гданська набрала 44 бали.
Зазначимо, що четвертий український легіонер Лехії Богдан В'юнник не потрапив до заявки на матч проти Подбескідзе.