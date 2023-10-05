Луганская Заря на выезде встречается с чемпионом Исландии Брейдабликом. Игровое преимущество подопечных Валерия Кривенцова воплотилось в забитый мяч, пишет 24 Канал.

По теме Выбор Кривенцова: стартовый состав Зари на матч Лиги конференций

Тренерский штаб "мужиков" провел лишь одну замену в стартовом составе по сравнению с матчем 1-го тура против Гента (1:1). С первых минут на поле вышел 19-летний Игорь Горбач, выступающий за луганчан на правах аренды.

На 35-й минуте футболисты Зари удачно разыграли угловой. Навесная фланговая передача Антюха нашла голову Горбача, хладнокровно отправившего мяч в сетку ворот чемпиона Исландии. Этот гол стал дебютным для Игоря в цветах луганчан.

Видео гола Горбача в ворота Брейдаблик