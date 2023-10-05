Луганська Зоря на виїзді зустрічається з чемпіоном Ісландії Брейдабліком. Ігрова перевага підопічних Валерія Кривенцова втілилася у забитий м'яч, повідомляє 24 Канал.

До теми Вибір Кривенцова: стартовий склад Зорі на матч Ліги конференцій

Тренерський штаб "мужиків" провів лише одну заміну в стартовому складі в порівнянні з матчем 1-го туру проти Гента (1:1). З перших хвилин на поле вийшов 19-річний Ігор Горбач, який виступає за луганців на правах оренди.

На 35-й хвилині футболісти Зорі вдало розіграли кутовий. Навісна флангова передача Антюха знайшла голову Горбача, який холоднокровно відправив м'яч у сітку воріт чемпіона Ісландії. Цей гол став дебютним для Ігоря в кольорах луганців.

Відео голу Горбача у ворота Брейдаблік