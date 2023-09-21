На 70-й минуте встречи Заря забила свой первый гол в нынешнем сезоне в третьем самом престижном клубном турнире. "Бело-черные" сразу отыгрались, пишет 24 Канал.

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Луганский коллектив, пропустивший на 67-й минуте, бросился сразу же атаковать своего оппонента. Заря задержалась возле штрафной соперника и начала взвешенно строить свою атаку. В частности, бело-черные перевели мяч с одного фланга на другой, а Игорь Кирюханцев отдал прострельную передачу на 11 метров. Там мяч встретился с Эдуардо Герреро, который отправил его под дальнюю штангу без шансов для голкипера, 1:1

Видео гола Зари: