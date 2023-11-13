Научился у игрока Динамо: футболист Интера отличился безумным голом из центра поля – видео

Федерико Димарко шокировал своим ударом от боковой линии за воротничок кипера соперника. Гол итальянца помог "неррадзуре" одолеть аутсайдера Серии А.

Интер – Фрозиноне 2:0

Голы: Димарко, 43, Чалханоглу, 48 (пен)

В минувшие выходные в чемпионате Италии 2023-2024 прошли матчи 12 тура. В последнем матче воскресенья лидер турнирной таблицы Интер принимал новичка Фрозиноне, пишет 24 канал.

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Подопечные Симоне Индзаги одержали комфортную победу со счетом 2:0. Открыть счет миланцы сумели под занавес первого тайма благодаря безумному голу Федерико Димарко.

Итальянец возле боковой линии получил мяч от Мхитаряна и почти из центра поля нанес сумасшедший удар. Мяч парашютом опустился за воротничок вратаря Фрозиноне.

Видео гола Димарко:

Этот мяч напомнил супергол Александра Караваева в матче сборной Украины против Северной Македонии в отборе на Евро-2024. Похоже, Димарко уже видел игры нашей национальной команды накануне очной встречи квалификации чемпионата Европы.

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После этой победы Интер сохранил первое место в Серии А, опережая Ювентус на два балла. В свою очередь Фрозиноне идет 12-м, в шести очках впереди зоны вылета.