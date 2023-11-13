Экс-игрок Ливерпуля и сборной Англии забил сумасшедший гол со своей половины поля: крутое видео

Джонджо Шелви неплохо начал свои выступления в Ризеспоре. Английский полузащитник отличился крутым мячом в матче против аутсайдера турецкой Суперлиги.

В минувшие выходные защитник Интера Федерико Димарко забил чудо-гол в матче Серии А против Фрозиноне. Впрочем, в чемпионате Турции произошел не менее крутой и даже более эффектный мяч, пишет 24 канал.

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Крутой выстрел от экс-игрока Ливерпуля

В матче 12 тура середняк турнира Ризеспор принимал аутсайдера Истанбулспора. Хозяева одержали минимальную победу благодаря раннему голу на пятой минуте.

Его автором стал англичанин Джонджо Шелви. Хавбеку удался крутой удар со своей половины поля, застал кипера Истанбулспора врасплох. Мяч опустился ему за воротник.

Видео супергол Шелви:

Кто такой Джонджо Шелви

Напомним, что Шелви немало поиграл в АПЛ. Полузащитник является воспитанником Чарльтона, но больше всего запомнился по игре за Ливерпуль (2010-2013) и Ньюкасл (2015-2022). Также футболист выступал за Блэкпул, Суонси и Ноттингем Форест.

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За "красных" Джонджо сыграл 57 матчей, тогда как за "сорок" – более 200. Вместе с мерсисайдцами англичанин выиграл Кубок лиги в 2012-м. Кроме этого, на счету Шелви есть шесть игр за сборную Англии.

После 12 туров турецкой Суперлиги Ризеспор занимает десятую строчку, отставая от лидера Фенербахче на 14 баллов. В свою очередь Истанбулспор занимает последнее место, в спасительную зону 5 очков.