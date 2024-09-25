В матче 5-го тура Серии А римская Рома разгромила Удинезе со счетом 3:0. Одним из героев поединка был нападающий "желто-красных" Артем Довбик.
Читайте также Экс-нападающий Ювентуса и Милана оценил игру украинского форварда Ромы
Довбик – лучший форвард 5-го тура Серии А
Украинец забил первый гол в ворота Удинезе, а затем оформил ассист. За этот матч Артем получил оценку 7,5 балла. Интересно, что Серия А впоследствии забрала у форварда голевой пас, а вот Transfermarkt не изменил статистику.
По итогу 5-го тура Довбик попал в символическую сборную чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба Серии А.
Довбик в сборной тура Серии А / фото пресс-службы чемпионата
Когда будет играть Довбик
- Отметим, что следующий матч Рома сыграет 26 сентября против Атлетика Билбао. Поединок состоится в рамках 1-го тура Лиги Европы.
- В чемпионате Италии команда Довбика сыграет 29 сентября. В матче 6-го тура Серии А Рома встретится с Венецией.