Украинский дуэт Жироны разрывает Ла Лигу: Довбик с паса Цыганкова забил Райо Вальекано – видео

Связка украинских легионеров Жироны снова сработала. В матче 13 тура чемпионата Испании экс-вингер Динамо отдал, а бывший форвард Днепра-1 результативно завершил.

В субботу, 11 ноября, в матче 13-го тура Ла Лиги Жирона приехала в гости к Райо Вальекано. Первыми во встрече отличились хозяева поля, пишет 24 Канал.

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"Бело-красные" сумели сравнять счет еще в первой половине игры. На 42-й минуте встречи Виктор Цыганков совершил проход по правому флангу и отдал нацеленную передачу на Артема Довбика. Бомбардир Жироны развернулся и прицельно пробил по воротам. 1:1 – "жиронцы" благодаря усилиям украинцев восстановили паритет.

Видео гола Довбика