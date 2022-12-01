В Катаре прошли матчи третьего тура группового раунда ЧМ-2022. Сборная Японии сумела обыграть Испанию в борьбе за путевку в плей-офф.

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На 48-й минуте матча Рицу Доан фантастическим ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в сетку вплотную к правой стойке.

Видео гола Доана

А через несколько минут "самураи" повели в счете. Ао Танака воспользовался пасом-конфеткой Каоры Митомы и пробил по пустым воротам Испании.

Видео гола Танаки

Следует отметить, что победа в матче против Испании подарила японцам путевку в 1/8 финала ЧМ-2022.