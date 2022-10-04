Бывший вратарь Реала устроил парад ошибок в Лиге чемпионов: видео диких фейлов

Антонио Адан сильно подвел Спортинг в матче против Марселя. Испанец не только виноват в двух пропущенных мячах, но еще и удалился в первом тайме.

Марсель – Спортинг 4:1

Голы: Санчес, 13, Харит, 16, Балерди, 28, Мбемба, 84 – Тринкау, 1.

Во вторник начался 3 тур Лиги чемпионов 2022-2023. В первых матчах Марсель принимал Спортинг, а Бавария сыграла против Виктории, пишет 24 канал.

Читайте также Шахтер сыграет против Реала в Лиге чемпионов: кто и когда покажет топовый матч в Украине

Матч во Франции стал отрицательным бенефисом для вратаря португальцев Антонио Адана. Несмотря на то, что Спортинг открыл счет на старте, команда уже уступала до 16 минут.

Сначала Адан неудачно выбил мяч у своих ворот. Выполняя дальний вынос, Антонио попал в набегающего Алексиса Санчеса. Мяч от чилийца залетел в ворота гостей.

Видео дикого фейла Адана:

А уже через три оборота секундной стрелки кипер неудачно сыграл на выходе при подаче в штрафную от Клоса. Его партнер по команде Харит опередил Адана и поразил пустой угол ворот.

Как забивал Харит:

Более того, на 24 минуте Антонио неудачно сыграл на выходе и вынужден был руками играть вне штрафной. Оставшись в меньшинстве и с запасным кипером, Спортинг в конце концов проиграл со счетом 1:4.

Видеообзор матча Марсель – Спортинг:

Бавария – Виктория 5:0

Голы: Сане, 7, Гнабри, 13, Мане, 21, Сане, 50, Чупо-Мотинг, 59.

В параллельном матче Бавария разгромила Викторию, забив пять "сухих" мячей. Особо красивым получился третий гол, во время которого Мане продемонстрировал яркую технику.

Видеообзор матча Бавария – Виктория:

. Антонио Адан является питомцем Реала, за который поиграл с 2009 по 2013 годы. Одно время он даже выигрывал конкуренцию у Икера Касильяса. Всего на его счету 18 матчей за "бланкос".