Этим летом звездный аргентинец Мауро Икарди сменил клубную прописку. Форвард не сумел закрепиться в ПСЖ и решил переехать в Турцию.

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Выбор 29-летнего игрока пал на местного гранда – Галатасарай. В пятницу аргентинец дебютировал за новый клуб, выйдя на замену на 62-й минуте в игре с Коньяспором.

Галатасарай сумел победить соперника (2:1), однако Мауро не отличался результативными действиями. Более того, Икарди принял участие в драке с кипером соперника Ибрагимом Шехичем.

Первая драка Икарди в Турции:

Босниец на нервах свалил с ног хавбека Галатасарая Лукаса Торрейру и Мауро решил заступиться за партнера по команде. В итоге оба игрока получили по желтой карточке, однако для Ибрагима она стала второй и он покинул поле.

Звездная игра за Интер и конфликт с Месси

Напомним, что Мауро прославился игрой за Интер, в составе которого за шесть сезонов он забил 124 гола за 219 матчей. В составе "неррадзури" он дважды становился лучшим бомбардиром Серии А.

Также уже у ПСЖ Икарди выиграл семь трофеев, в том числе и два чемпионства, а также выходил в финал ЛЧ-2020. За сборную Аргентины Мауро провел всего 8 матчей, забив один гол.

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Одна из причин неудач форварда в сборной – личные отношения с Лионелем Месси. Одно время Икарди отразил у партнера по Сампдории Макси Лопесу женщину Ванду Нару, которая затем стала его агентом.

Поскольку Лопес и Месси дружили, Лео тоже не полюбил Мауро. Есть вероятность, что именно из-за прихода Лионеля в Икарде не пошли дела и у ПСЖ.

Видеообзор матча Галатасарай – Коньяспор: