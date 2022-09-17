Популярный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов. Изменения коснулись, в том числе, и представителей Украины, пишет 24 канал.

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Существенно выросла стоимость хавбека сборной Украины Александра Зинченко. Еще летом игрока Арсенала оценивали в 25 миллионов евро, а теперь ресурс повесил на него ценник в 32 миллиона.

Это позволило Зинченко возглавить рейтинг самых дорогих украинских игроков. Он обогнал в списке Руслана Малиновского, цена которого не изменилась (28 миллионов).

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Также можно отметить повышение цены на Артема Довбика. Форвард Днепра-1 стал дороже одного миллиона, что позволило ему обойти в рейтинге Ярослава Ракицкого. Список выглядит так:

Александр Зинченко (Арсенал) – 32 миллиона евро Руслан Малиновский (Аталанта) – 28 миллионов евро Виктор Цыганков (Динамо) – 25 миллионов евро Виталий Миколенко (Эвертон) – 18 миллионов евро Роман Яремчук (Брюгге) – 15 миллионов евро Илья Забарный (Динамо) – 15 миллионов евро Михаил Мудрик (Шахтер) – 15 миллионов евро Николай Матвиенко (Шахтер) – 11 миллионов евро Георгий Бущан (Динамо) – 10 миллионов евро Николай Шапаренко (Динамо) – 10 миллионов евро Анатолий Трубин (Шахтер) – 8 миллионов евро Виталий Буяльский (Динамо) – 7 миллионов евро Тарас Степаненко (Шахтер) – 6 миллионов евро Артем Довбик (Днепр-1) – 6 миллионов евро Сергей Сидорчук (Динамо) – 5 миллионов евро

История успеха Зинченко

Напомним, что этим летом Александр Зинченко перешел из Манчестер Сити в Арсенал. В составе манкунианцев украинец выиграл 11 трофеев, в том числе четыре чемпионата Англии, а также выходил в финал Лиги чемпионов.

За свою нынешнюю команду Зинченко сыграл уже пять матчей, отличившись ассистом. Сейчас Александр залечивает травму, из-за которой не может помочь сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций.