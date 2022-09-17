Цього літа зірковий аргентинець Мауро Ікарді змінив клубну прописку. Форвард не зумів закріпитись у ПСЖ і вирішив переїхати до Туреччини.

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Вибір 29-річного гравця пав на місцевого гранда – Галатасарай. У п'ятницю аргентинець дебютував за новий клуб, вийшовши на заміну на 62 хвилині в грі з Коньяспором.

Галатасарай зумів перемогти суперника (2:1), однако Мауро не відзначався результативними діями. Ба більше, Ікарді взяв участь у бійці із кіпером суперника Ібрагімом Шехічем.

Перша бійка Ікарді в Туреччині:

Боснієць на нервах звалив з ніг хавбека Галатасарая Лукаса Торрейру і Мауро вирішив заступитись за партнера по команді. У підсумку обидва гравці отримали по жовтій картці, однак для Ібрагіма вона стала другою і він залишив поле.

Зіркова гра за Інтер та конфлікт з Мессі

Нагадаємо, що Мауро прославився грою за Інтер, у складі якого за шість сезонів він забив 124 голи за 219 матчів. У складі "неррадзурі" він двічі ставав найкращим бомбардиром Серії А.

Також вже у ПСЖ Ікарді виграв сім трофеїв, в тому числі і два чемпіонства, а також виходив у фінал ЛЧ-2020. За збірну Аргентини Мауро провів всього 8 матчів, забивши один гол.

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Одна із причин невдач форварда у збірній – особисті стосунки із Ліонелем Мессі. У свій час Ікарді відбив у партнера по Сампдорії Максі Лопесу жінку Ванду Нару, яка потім стала його агентом.

Оскільки Лопес та Мессі товаришували, Лео також не полюбив Мауро. Є вірогідність, що саме через прихід Ліонеля у Ікарді не пішли справи і у ПСЖ.

Відеоогляд матчу Галатасарай – Коньяспор: