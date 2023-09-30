В Англии засияла новая украинская звездочка: Кухаревич забил дебютный гол за Свонси - видео

Николай Кухаревич продемонстрировал, что валлийский коллектив не зря его подписал. Украинец уже приносит пользу своей команде.

Николай Кухаревич забил дебютный гол за Свонси. Нападающий присоединился к разгромной победе "лебедей", пишет 24 Канал.

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С почином!

Уэльский коллектив оказался сильнее Миллуолла в. Более того, Свонси чрезвычайно уверенно торжествовал в рамках 9-го тура Чемпионшипа, поскольку победил со счетом 3:0. Николай Кухаревич начал матч на скамье запасных, поэтому было не так много времени, чтобы принести пользу своей команде.

Украинец появился на поле сразу после перерыва при счете 1:0. Под занавес матча нападающий все же смог поставить точку в матче. На 79-й минуте игры в сторону Кухаревича пошла подача. Молодой нападающий, в свою очередь, завис в штрафной соперника и головой замкнул точно передачу своего партнера по команде. У голкипера Миллуолла не было шансов спасти ворота после удара Николая.

Видео гола Кухаревича:

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Напомним, что Кухаревич присоединился к Свонсу в июле 2023 года. Уэльский коллектив выплатил французскому Труа, которому принадлежал Николай, 2 миллиона евро за трансфер талантливого нападающего. Украинец успел провести уже 7 матчей за "лебедей", однако до игры с Миллуоллом голами и ассистами не отмечался. Суонси занимает 19-е место в Чемпионшипе после 9 сыгранных туров.

Карьера Кухаревича