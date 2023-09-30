В Англии засияла новая украинская звездочка: Кухаревич забил дебютный гол за Свонси - видео
Николай Кухаревич продемонстрировал, что валлийский коллектив не зря его подписал. Украинец уже приносит пользу своей команде.
Николай Кухаревич забил дебютный гол за Свонси. Нападающий присоединился к разгромной победе "лебедей", пишет 24 Канал.
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С почином!
Уэльский коллектив оказался сильнее Миллуолла в. Более того, Свонси чрезвычайно уверенно торжествовал в рамках 9-го тура Чемпионшипа, поскольку победил со счетом 3:0. Николай Кухаревич начал матч на скамье запасных, поэтому было не так много времени, чтобы принести пользу своей команде.
Украинец появился на поле сразу после перерыва при счете 1:0. Под занавес матча нападающий все же смог поставить точку в матче. На 79-й минуте игры в сторону Кухаревича пошла подача. Молодой нападающий, в свою очередь, завис в штрафной соперника и головой замкнул точно передачу своего партнера по команде. У голкипера Миллуолла не было шансов спасти ворота после удара Николая.
Видео гола Кухаревича:Кстати говоря. В состоянии представителя Чемпионшипа Сандерленда выступает еще один украинский нападающий Назарий Русин, также успевший отличиться дебютным результативным действием в футболке "черных кошек".
Напомним, что Кухаревич присоединился к Свонсу в июле 2023 года. Уэльский коллектив выплатил французскому Труа, которому принадлежал Николай, 2 миллиона евро за трансфер талантливого нападающего. Украинец успел провести уже 7 матчей за "лебедей", однако до игры с Миллуоллом голами и ассистами не отмечался. Суонси занимает 19-е место в Чемпионшипе после 9 сыгранных туров.
Карьера Кухаревича
- Свой путь нападающий начал в Волыни, где играл за юниорскую команду. Впоследствии форвард перебрался во львовское Движение, открывшее ему путь в европейский футбол.
- За "желто-черных" Кухаревич провел поединки и забил 4 гола. Один из них выглядел просто шедеврально.
- Игрок перебрался в состояние французского Труа, из которого сначала уехал в аренду в бельгийский Ауд-Геверле, а затем шотландский Хиберниан, где в 15 матчах забил 5 голов и отдал 1 ассист.
- Сейчас Transfermarkt оценивает Николая в 500 тысяч евро, хотя Свонси выплатил за украинца в 4 раза больше.