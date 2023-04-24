Воспитанник Шахтера отметился дебютным голом в канадской Премьер-лиге: видео шедевра

Уроженец Львова Маркиян Войцеховский проводит дебютный сезон в канадской Премьер-лиге. Полузащитнику хватило два матча в элите, чтобы открыть счет собственным голам.

Во втором туре КПЛ Йорк Юнайтед, за который выступает Маркиян Войцеховский, принимал на собственном поле Ванкувер. Украинец начал поединок со скамейки запасных, пишет 24 Канал.

Вот так Футболист экс-клуба Ярмоленко в АПЛ забил гол ударом "скорпиона": фантастическое видео

Дебютный гол украинца

Уже в дебюте встречи хозяева пропустили два гола. Не дожидаясь перерыва тренер Йорк Юнайтед выпустил на поле украинского хавбека. И уже на 35-й минуте поединка талантливый юноша праздновал взятие ворот. Во время стремительной атаки Маркиян оказался на ударной позиции и нанес точный удар по воротам Ванкувера. Это гол стал первым в профессиональной карьере Воцеховского.

Видео гола Войцеховского

Несмотря на гол 19-летнего украинца, его команда проиграла со счетом 1:2. После двух сыгранных туров Йорк Юнайтед замыкает таблицу канадской Премьер-лиги, в которой участвуют 8 команд.

Что известно о Маркияне Войцеховском