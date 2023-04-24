Во втором туре КПЛ Йорк Юнайтед, за который выступает Маркиян Войцеховский, принимал на собственном поле Ванкувер. Украинец начал поединок со скамейки запасных, пишет 24 Канал.

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Дебютный гол украинца

Уже в дебюте встречи хозяева пропустили два гола. Не дожидаясь перерыва тренер Йорк Юнайтед выпустил на поле украинского хавбека. И уже на 35-й минуте поединка талантливый юноша праздновал взятие ворот. Во время стремительной атаки Маркиян оказался на ударной позиции и нанес точный удар по воротам Ванкувера. Это гол стал первым в профессиональной карьере Воцеховского.

Видео гола Войцеховского

Несмотря на гол 19-летнего украинца, его команда проиграла со счетом 1:2. После двух сыгранных туров Йорк Юнайтед замыкает таблицу канадской Премьер-лиги, в которой участвуют 8 команд.

Что известно о Маркияне Войцеховском