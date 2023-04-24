Вест Хэм еще в первом тайме оформил почти 100-процентную победу. Три гола в течение 43 минуты влетели в ворота Борнмута, сообщает 24 Канал.

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Не часто такое увидишь

Во втором тайме "молотобойцев" ограничились одним взятием ворот соперника, но еще и каким. На 72-й минуте Пабло Форнальс ударом скорпиона замкнул передачу с правого фланга. Хотя футболисту повезло в этом эпизоде.

Фантастический удар 27-летнего испанского полузащитника Вест Хэма поставил точку в матче – 0:4 в пользу гостей.

Форнальс забил ударом "скорпиона": смотрите видео

Для Форнальса этот гол стал 5-м в 41 сыгранном матче в сезоне-2022/2023. Также в наследии Пабло две результативные передачи. Напомним, что Пабло выступает за Вест Хэм с 2019 года, когда перебрался из испанского Вильярреала. Имеет контракт с клубом АПЛ до конца июня 2024 года.

Отметим, что за матчем со скамейки запасных Борнмута наблюдал украинский защитник Илья Забарный. Сейчас украинец преимущественно следит за поединками АПЛ со своего стула, чем непосредственное участие во встречах.

Вест Хэм после 31-го сыгранного матча идет лишь на 13-м месте, имея в своем активе 34 балла. Что касается Борнмута, то "вишни" с 33 пунктами занимают 15-е место.