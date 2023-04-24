У другому турі КПЛ Йорк Юнайтед, за який виступає Маркіян Войцеховський, приймав на власному полі Ванкувер. Українець розпочав поєдинок з лави запасних, пише 24 Канал.
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Дебютний гол українця
Вже в дебюті зустрічі господарі пропустили два голи. Не чекаючи перерви тренер Йорк Юнайтед випустив на поле українського хавбека. І вже на 35-й хвилині поєдинку талановитий юнак святкував взяття воріт. Під час стрімкої атаки Маркіян опинився на ударній позиція та завдав точного удару по воротах Ванкувера. Це гол став першим у професійній кар'єрі Воцеховського.
Відео голу Войцеховського
Незважаючи на гол 19-річного українця його команда програла з рахунком 1:2. Після двох зіграних турів Йорк Юнайтед замикає таблицю канадської Прем'єр-ліги, в якій беруть участь 8 команд.
Що відомо про Маркіяна Войцеховського
- Маркіян Войцеховський народився у Львові. Футбольну кар'єру розпочав у академії донецького Шахтаря.
- Після переїзду до Канади захищав кольори Гвелф Юнайтед та Простарс у Першій лізі Онтаріо.
- У грудні 2022 року підписав контракт з командою канадської Прем'єр-ліги Йорк Юнайтед.
- З початку сезону Маркіян зіграв 2 матчі, у яких забив 1 гол.