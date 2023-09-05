Вратарь из Аргентины вырвал для команды победу после потери сознания: детали чудо-истории
Источник:TyC Sports
Факундо Камбесеса убеждали покинуть поле после жесткого стыка. Кипер пролежал без сознания минуту, но решил продолжить игру.
Футболисты часто идут на самопожертвования и умышленные тревоги для получения результата для команды. Вдохновляющая и интересная история произошла в Аргентине в Кубке Диего Марадоны.
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В одном из матчей команда Институто по Кордобе принимала столичный Банфилд (Буэнос-Айрес). Хозяева считались фаворитами, но в первом тайме счет так и не был открыт.
Силя воли вратаря
После перерыва у кипера Банфилда Факундо Камбесеса возникли серьезные проблемы со здоровьем. После одного из столкновений вратарь упал на поле и потерял сознание.
Игрок минуту пролежал в отключке, после чего его привели в сознание. Медики рекомендовали ему покинуть поле, их поддержали и партнеры по Банфилду. Впрочем, сам Камбесес наотрез отказался от замены.
Кипер со слезами на глазах умолял дать ему доиграть встречу и достиг своего. В конце концов, это позволило Банфилду вырвать победу над Институто.
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Победный ассист
Уже на четвертой компенсированной минуте Факундо далеко бросил мяч на партнера по команде Ривера и тот благодаря классному дриблингу забил победный мяч. Киперу же в итоге засчитали ассист.
Видео гола Риверы – с 02:24:
Победа позволила Банфилду присоединиться к лидерам группы А у шести команд после трех туров по 6 очков. Формат Кубка Диего Марадоны следующий:
- 28 аргентинских команд делятся на две подгруппы.
- в пределах подгруппы клубы играют друг с другом в один круг
- по итогам этой стадии по 4 лучшие команды выходят в плей-офф, начинающийся со стадии 1/4 финала
- действующим чемпионом турнира является Бока Хуниорс, которая в прошлом году в финале разгромила Тигре
- в этом году "сине-золотые" также является одним из двух фаворитов Кубка, на победу Бока Хуниорс и Ривер Плейт выставлен коэффициент 4,00